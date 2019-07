El Salvador: Pompeo incontra presidente Bukele, focus su migrazione e contrasto a crimine

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato ieri il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, nell’ultima tappa del suo viaggio in America latina, che lo ha visto anche in Messico, Argentina ed Ecuador. Durante l’incontro le parti “hanno discusso di come approfondire la cooperazione in temi di crescita economica, contrastare le cause che generano migrazione illegale e combattere le bande armate e il crimine transnazionale”, ha scritto l’ambasciata Usa nel paese sul suo account Twitter. “Felice di incontrare il presidente Bukele. Sosteniamo i suoi piani per stimolare la crescita economica e ridurre la migrazione illegale”, ha scritto per parte sua Pompeo. (segue) (Mec)