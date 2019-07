Roma: Ama, al Verano danneggiati uffici amministrativi. Melara: “Episodio grave”

- La scorsa notte, “ignoti hanno fatto irruzione presso il cimitero monumentale del Verano, danneggiando e mettendo a soqquadro gli uffici tecnici e amministrativi adiacenti alla Camera mortuaria”. Lo comunica Ama, in una nota. L’azienda, continua il comunicato, “ha prontamente allertato la Polizia di Stato che ha svolto i rilievi del caso. I responsabili dei cimiteri capitolini sporgeranno regolare denuncia contro ignoti. I vandali hanno rotto la porta-finestra degli uffici, hanno reso inagibili gli stessi e danneggiato i distributori di bevande e cibo presenti all’interno. La stima dei danni è tuttora in corso”. Per il presidente di Ama, Luisa Melara, “si tratta dell’ennesimo atto vandalico, un episodio grave, che colpisce il patrimonio di Ama e di Roma Capitale, e quindi della collettività. Il nostro personale è già a completa disposizione delle Forze dell’Ordine e siamo pronti a fornire tutti gli elementi utili, tra cui le immagini registrate dalle 40 telecamere del nostro sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24”. Nonostante l’atto vandalico, il cimitero monumentale del Verano è comunque regolarmente aperto al pubblico, garantendo tutti i consueti servizi di accoglienza dei cittadini. A breve, ripartiranno regolarmente le operazioni di tumulazione.(Rer)