Camera: domani audizione Conai e Anci su raccolta e gestione rifiuti da imballaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 luglio, dalle ore 14, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e l'Anci, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio, svolge le audizioni di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)