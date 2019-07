Sanità Lazio: Sindacati, chiude reparto ostetricia Villa Pia, 14 licenziamenti, 23 luglio presidio in Regione

- Chiude il reparto di ostetricia della clinica Villa Pia. Quattordici i licenziamenti previsti. E’ quanto affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil. Il provvedimento, secondo le organizzazioni sindacali, è “effetto della riorganizzazione della rete perinatale della Regione Lazio” e pertanto “il 23 luglio saremo in presidio alla Regione". “La sospensione dell'attività è stata comunicata con una nota on line l'11 luglio scorso: le 14 lavoratrici del reparto di ostetricia della clinica Villa Pia sono a rischio licenziamento – spiegano i sindacati –. A partire dai programmi operativi 2013-2015, la Regione Lazio ha attuato le linee di indirizzo indicate già nel 2010 dalla conferenza Stato Regioni per la riduzione del taglio cesareo e il miglioramento della qualità e sicurezza dell'assistenza alla nascita. Una revisione del modello organizzativo che, attraverso la concentrazione dell'offerta, ha stabilito di arrivare alla chiusura di unità operative sotto ai 500 parti annui, prevedendo, entro il 2016, unità con un minimo di 1.000 parti/anno. Per le strutture con un volume di nati inferiore a 500, l'attività ostetrica/neonatologica non è stata più contrattualizzata. Così, la clinica Villa Pia, che rientrava tra le strutture al di sotto della soglia minima, ha continuato a portare avanti l'attività, autorizzata ma non più remunerata dalla Regione, aprendo al contempo una serie di contenziosi con l'ente, su cui è attesa nei prossimi mesi la pronuncia del Consiglio di Stato”. La struttura, Cgil, Cisl e Uil spiegano quindi che “a metà maggio ha deciso di avviare la chiusura dell'attività e ha aperto la procedura di licenziamento per le 14 lavoratrici del reparto”. (segue) (Com)