Borrelli: Di Pietro arrivato a camera ardente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Antonio Di Pietro, ex pm del pool 'Mani Pulite' è arrivato al Palazzo di Giustizia per esprimere il proprio cordoglio per Francesco Saverio Borrelli, scomparso sabato scorso. Di Pietro appena giunto davanti al feretro nella camera ardente allestita nell'atrio dell'edificio si è inginocchiato. Al momento l'ex pm ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. (Rem)