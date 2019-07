Traffico Lombardia: chiusure notturne su passo Aprica per lavori

- Anas ha programmato i lavori di risanamento della pavimentazione lungo la strada statale 39 "Del Passo di Aprica", ricadente nei comuni di Corteno Golgi ed Edolo, in provincia di Brescia. Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale, è stata disposta la chiusura del tratto nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00, in vigore da questa sera fino all'8 agosto, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi. La viabilità alternativa è così disposta: i mezzi sotto le 7,5 tonnellate escono dalla strada statale 39 al km 20,500 (Corteno Golgi) proseguendo sulle strade comunali laterali e rientrano al km 28,600 (Edolo), mentre per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate si consiglia di percorrere la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola", la SP ex SS671, la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" e la strada statale 38 "dello Stelvio".(com)