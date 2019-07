India: Nuova Delhi, ieri l'acquazzone più forte della stagione monsonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, a luglio, primo mese della stagione dei monsoni per Nuova Delhi, è stato registrato un livello di pioggia di 102,7 millimetri, inferiore del 20 per cento rispetto alla media di questo periodo. In totale, è stata registrata una carenza del 41 per cento nella capitale nazionale. La temperatura massima è stata di 36,5 gradi centigradi, due tacche sotto la media stagionale, mentre la temperatura minima è stata 26,8 gradi centigradi, una tacca sotto la norma. La polizia stradale di Nuova Delhi e il dipartimento per i Lavori pubblici hanno ricevuto ieri almeno 20 avvisi di allagamenti alla sala di controllo un'ora dopo l'inizio dell'acquazzone. (segue) (Inn)