Camera: domani audizione Gcap su Agenda 2030 per sviluppo sostenibile

- Domani, martedì 23 luglio, alle ore 13, il comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, presso l'Aula della commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione, svolge l'audizione di rappresentanti della Coalizione italiana contro la povertà (Gcap). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)