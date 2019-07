Ucraina: Zelensky, prossimo premier dovrebbe essere "esperto di economia

- Il prossimo primo ministro dell’Ucraina dovrà essere “un esperto di economia” e senza precedenti esperienze politiche. Questo quanto affermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando i risultati elettorali del suo partito, Servo del popolo (Sn), che potrebbe ottenere una maggioranza assoluta in parlamento. Fra i primi nominativi emersi per la carica di premier dell’Ucraina sono emersi l’attuale segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ed ex ministro delle Finanze Oleksandr Danyliuk, il direttore generale di Naftogaz Andriy Kobolev e il direttore commerciale della compagnia Yuri Vitrenko. (Res)