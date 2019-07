Cina: consiglio di innovazione scientifico tecnologico ha iniziato attività trading alla Borsa di Shanghai (2)

- Secondo quanto riferisce la stampa cinese, a differenza di altri consigli domestici anche le regole di trading sono diverse, senza limiti di variazione dei prezzi nei primi cinque giorni di negoziazione. Nei giorni di negoziazione successivi, il board consente alle azioni di salire o scendere di un massimo del 20 per cento, superiore al limite del 10 per cento per la maggior parte degli stock di altri board. Proposto per la prima volta a novembre 2018, il nuovo consiglio di amministrazione è progettato per fornire sostegno finanziario diretto alle aziende dei settori emergenti high-tech e strategici, come la tecnologia dell'informazione di nuova generazione, attrezzature avanzate, nuovi materiali, nuova energia, risparmio energetico e protezione ambientale . (Cip)