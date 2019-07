Congo-Kinshasa: “clima teso” fra sostenitori di Tshisekedi e Kabila, polizia vieta manifestazioni nella capitale

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno bandito l'organizzazione questa settimana di ogni manifestazione politica nella capitale Kinshasa a causa del “clima teso” tra i sostenitori del presidente Felix Tshisekedi e quelli del suo predecessore Joseph Kabila. È quanto reso noto in un comunicato dal capo della polizia congolese, Sylvano Kasongo. “Dato il clima teso nella capitale, Sil governatore ha bandito tutte le manifestazioni politiche per le strade di Kinshasa durante questa settimana e ha incaricato la polizia di prendere le misure appropriate nei confronti di chiunque osi camminare o disturbare l'ordine pubblico”. L'escalation delle proteste è iniziata martedì scorso quando l’organizzazione giovanile del partito del presidente Tshisekedi, l'Unione per la democrazia e il progresso sociale (Udps), ha annunciato per oggi una marcia contro la candidatura alla presidenza del Senato dell'ex ministro della Giustizia, Alexis Thambwe, considerato troppo vicino a Kabila. “Non vogliamo vedere le stesse facce dirigere le istituzioni del paese o far parte della squadra governativa”, ha detto in una conferenza stampa Son Mukoko, portavoce della gioventù di Udps. (segue) (Res)