Congo-Kinshasa: “clima teso” fra sostenitori di Tshisekedi e Kabila, polizia vieta manifestazioni nella capitale (2)

- In risposta i giovani pro-Kabila, i Red Berets, hanno annunciato sempre per oggi una contro-marcia per sostenere la candidatura dell'ex guardasigilli alla presidenza del Senato. Il Senato è controllato dai sostenitori di Kabila. Le tensioni fra i due schieramenti sono nate dopo che la scorsa settimana il Fronte comune per il Congo (Fcc), la coalizione guidata da Kabila alleata con la formazione Cach di Tshisekedi, ha presentato la lista di candidati per le prossime elezioni senatoriali in cui figurano unicamente membri dell'Fcc. Lo riferisce la stampa locale, precisando che l'unico posto lasciato libero è quello di portavoce. Questo, ha spiegato il coordinatore dell'Fcc, Nehemie Mwilanya, è riservato ad una donna e sarà deciso “dopo concertazione con altre forze politiche”. Delle componenti della coalizione Cach non è chiaro se l’Udps sosterrà la lista: "Abbiamo molte preoccupazioni da affrontare al momento, di questo non abbiamo ancora parlato", ha spiegato nei giorni scorsi Augustin Kabuya, segretario generale ad interim dell'Udps, mentre una reazione più piccata è venuta dall'Unione per la nazione congolese (Unc), partito dell'ex candidato di opposizione e attuale direttore di gabinetto di Tshisekedi, Vital Kamerhe, che ha deplorato la scelta dell'Fcc, di cui l'Unc "prende atto" ma che giudica "senza precedenti". Mambeke ha nondimeno assicurato che il suo partito sosterrà la lista. (segue) (Res)