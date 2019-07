Congo-Kinshasa: “clima teso” fra sostenitori di Tshisekedi e Kabila, polizia vieta manifestazioni nella capitale (3)

- In precedenza Modeste Bahati Lukwebo, esponente del partito Afdc-a, era stato sospeso "a tempo indeterminato" dalla coalizione Fcc, di cui il suo l'Afdc-a fa parte, con l'accusa di voler mantenere la sua candidatura a presidente del Senato nonostante l'Fcc abbia scelto come candidato ufficiale l'ex ministro della Giustizia, Alexis Thambwe Mwamba. Quest’ultimo, che secondo le previsioni dovrebbe riuscire ad essere eletto senza difficoltà, non è il primo politico vicino a Kabila a candidarsi per un ruolo chiave in Congo: è già accaduto con Jeanine Mabunda, eletta presidente dell'Assemblea nazionale, e Sylvestre Ilukamba, eletto primo ministro. Come conseguenza della sospensione di Lukwebo, la direzione dell'Fcc ha chiesto al collegio elettorale del suo partito Afdc-a di "presentare una nuova leadership" di coordinamento, al fine di "consolidare" il rapporto con la Fcc. (Res)