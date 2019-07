Pd: Boccia, Zingaretti ha stile che è quello di costruire e non distruggere

- "Penso che Nicola Zingaretti abbia avuto sulle proprie spalle un onere non semplice, quello di mettere insieme i cocci di un partito che è stato giudicato dagli elettori. Per questo trovo stucchevoli le beghe interne, come quelle di Renzi che è andato in Silicon Valley, dove ci sono elusori ed evasori fiscali, anziché andare nei politecnici italiani": così il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia, ospite a Radio Cusano Campus. "Zingaretti si è insediato il 17 marzo, ha riportato il partito al 23 per cento. Abbiamo anche il presidente del Parlamento europeo del Pd", ha aggiunto l'esponente dem, "Zingaretti ha uno stile che è quello di costruire e non distruggere, mettere insieme e non separare o scindere. Si stanno sciogliendo i dubbi e i nodi sui singoli dossier. Dopo la Costituente delle idee sarà chiaro a tutti l’impianto che il Pd presenta alla società italiana". Quanto alla mozione di sfiducia proposta dall'ex ministro Maria Elena Boschi nei confronti del vicepremier e responsabile dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega, Boccia ha spiegato che "è stato un errore presentarla in quel modo. Quando cade un governo, lo decidono i componenti del governo. E' evidente che quella mozione, in quel momento, non può far altro che ricompattare la maggioranza. Era più giusto ascoltare il premier riferire in Senato e poi decidere". (Rin)