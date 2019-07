Roma: Casapound, esposto contro Raggi per immobile occupato ad Ostia, Comune paga utenze ad abusivi

- Un esposto alla Procura di Roma ed alla Corte dei Conti contro Virginia Raggi è stato depositato dal consigliere di Casapound nel X Municipio, Luca Marsella. Lo comunica una nota. Marsella, prosegue la nota, “dopo un accesso agli atti ha scoperto che il Comune di Roma paga le utenze ad un immobile occupato ad Ostia”. Marsella spiega: "Parliamo dell'ex colonia Vittorio Emanuele, occupata dal 1995 che versa, oggi, in condizioni fatiscenti, con evidenti ed ingenti danneggiamenti operati dagli occupanti. Non risultano inoltre, si legge nell'esposto, ispezioni dei Vigili del fuoco o degli altri organi competenti e non si ha nessuna evidenza di atti che ne attestino l'agibilità che potrebbe essere compromessa da un'occupazione abusiva che dura da 24 anni. Considerando che dal 2005 il Comune di Roma paga circa un milione di euro l'anno per l'affitto dell'attuale sede della Polizia Locale, una sede privata in via Capo delle Armi e che l'occupazione abusiva dell'ex colonia impedisce lo spostamento di tale sede nei locali occupati, si prefigura l'eventualità di un notevole danno erariale, che non è mai stato accertato, considerando che fino ad oggi sono stati sperperati 14 milioni di euro di spesa pubblica”. Per Marsella “il fatto più grave, è che risultano a carico del Comune di Roma le spese dell'energia elettrica di cui usufruiscono gli occupanti. Danno economico per le casse pubbliche, che risulta essere inspiegabilmente ignorato dall'attuale amministrazione, nonostante le innumerevoli segnalazioni dei cittadini. Tutto ciò è in evidente contrasto con l'articolo 5 del decreto Lupi e presumibilmente tale violazione del Comune di Roma costituisce reato". (segue) (Com)