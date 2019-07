Marocco: media ricordano 20 anni inizio riforme avviate da re Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media marocchini ricordato il 20mo anniversario del grande piano di riforme lanciato dal re Mohammed VI il 12 ottobre 1999. Secondo quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano “Al Ahdath Al Maghribia”, durante la sua ascesa al trono, il re Mohammed VI “ha gettato le basi per un profondo cambiamento per consentire al Marocco di affrontare le sfide del terzo millennio”. Il 12 ottobre 1999, in un discorso pronunciato da Casablanca, il sovrano ha lanciato il nuovo concetto di autorità che aprirà la strada a progetti di riforma politica e amministrativa”, ricorda il quotidiano nella sua edizione di oggi. In un documento speciale pubblicato in occasione del ventesimo anniversario della Festa del trono, il quotidiano ha sottolineato che questa concezione del potere ha permesso al Marocco di avviare e concretizzare il lavoro di decentramento, decentramento, regionalizzazione avanzata, rafforzando la politica di prossimità. (Res)