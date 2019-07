Russia: Western Union limita trasferimenti verso estero a 600 mila rubli al mese

- L'agenzia che si occupa di sistemi di pagamento Western Union ha introdotto un limite sulle rimesse all'estero dalla Russia a 600 mila rubli (circa 8.500 euro) al mese per ogni paese. È quanto si apprende da un comunicato dell'azienda diffuso dall'agenzia di stampa russa "Rbk". Le nuove regole saranno in vigore dal 22 luglio. I limiti sull'ammontare dei trasferimenti sono stati introdotti per conformarsi alla legge sulla lotta al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, così come alle raccomandazioni della Banca di Russia del 14 gennaio 2019. (Rum)