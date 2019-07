Marocco: in 20 anni cambiata strategia energetica del paese

- Le riforme lanciate nel 1999 dal re del Marocco Mohammed VI hanno posto le basi per una transizione del paese verso le energie rinnovabili il cui sviluppo rappresenta oggi una priorità delle strategie nazionali di settore. È quanto riferisce il settimanale marocchino “Maroc Hebdo”. Secondo il settimanale, l'obiettivo del 42 per cento delle energie rinnovabili nel mix energetico entro il 2020 e del 52 per cento nel 2030 “sarà ampiamente superato”. Il Marocco si sta muovendo costantemente verso la transizione energetica e la diversificazione del suo mix energetico, attraverso l'uso di energie rinnovabili. “La strategia energetica elaborata dal re Mohamed VI si basa sullo sviluppo delle energie rinnovabili, solare ed eolica, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica del Marocco – si legge - l'ambizioso piano solare marocchino, lanciato nel 2009 fa parte di questa strategia di sviluppo sostenibile. È previsto in cinque siti: Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour e Sebkhat Tah. L'attuazione del piano solare marocchino è affidata all'agenzia marocchina per l'energia solare (Agenzia marocchina per l'energia solare)”.(Res)