Ucraina: partito Servo del popolo pianifica fusione tre dicasteri

- Il partito ucraino Servo del popolo (Sn) sta pianificando la fusione dei dicasteri della Cultura, dell'Informazione e della Gioventù e dello Sport in un'unica agenzia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'emittente televisva "1+1" Oleksandr Tkachenko nel corso di un'intervista. "Si sta discutendo di questa eventualità, prendendo ispirazione dall'esperienza a Singapore, Regno Unito e Francia", ha affermato Tkachenko. Il lavoro in merito alla fusione dei ministeri "dovrà essere avviato a livello di coalizione", ha aggiunto il direttore di "1+1", smentendo al contempo la possibilità che possa essere lui a ricoprire l'incarico di direttore dell'agenzia in questione. (Res)