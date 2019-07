Puglia: oggi a Bari conferenza stampa sul nuovo Fondo finanziamento del rischio

- Al via il nuovo strumento di ingegneria finanziaria Fondo finanziamento del rischio, istituito dalla Regione Puglia e gestito dalla società regionale in house Puglia sviluppo. Le novità saranno illustrate in conferenza stampa oggi, ore 11, presso la sede dell’assessorato allo Sviluppo economico, a Bari, in corso Sonnino 177, dall'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino. Parteciperà il presidente di Puglia sviluppo Grazia D’Alonzo. (Ren)