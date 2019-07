Minori: Ronzulli (FI) su affidi illeciti, basta strumentalizzazioni politiche, la nostra legge è pronta

- La "politica, e il governo in primo luogo, devono piantarla di usare il caso Bibbiano per scopi propagandistici, e fare il proprio mestiere, cioè le leggi": così la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, in una intervista odierna a "Il Giornale". La parlamentare azzurra, ricordando di avere consegnato ai ministri Salvini e Di Maio la sua proposta di legge per la riforma della normativa sugli affidi, ma di non aver ricevuto alcun riscontro, ha aggiunto che "sugli orrori di Bibbiano è la magistratura a dover indagare e trovare prove alle accuse. Io mi occupo, e vorrei che la politica si occupasse, delle cose concrete: le norme che regolano il sistema degli affidi sono vecchie, risalgono spesso agli anni '50 e assolutamente inadeguate. Non esiste un registro degli affidi, né una contabilità certificata: lo Stato paga, ma non sa quanto. Secondo le stime ci sono almeno 50 mila bambini allontanati dalle famiglie e 100 mila affidati ai servizi sociali. Il costo collettivo è di 4,5 miliardi l'anno", ha affermato l'esponente di FI, "mentre ogni giorno gli enti locali spendono circa 12 milioni. Le rette delle case-famiglia variano enormemente, e il giro d'affari aumenta. Un intervento legislativo è urgente, assai più della propaganda sulla pelle dei bimbi. La mia proposta di legge propone un osservatorio ad hoc e un registro degli affidi, con standardizzazione dei costi. L'affidamento deve essere disposto solo previa decisione del pubblico ministero con decreto motivato. E va assicurato il diritto alla difesa sia del bambino che dei genitori, attraverso curatori speciali e difensori d'ufficio. Le indagini dei servizi sociali", ha concluso Ronzulli, "devono essere rese trasparenti con videoregistrazioni e verbalizzazioni. Non mi interessa la primogenitura: la mia proposta può essere emendata e migliorata". (Rin)