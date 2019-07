Romania-Ue: premier Dancila, posizione di von der Leyen su meccanismo per controllo Stato di diritto è corretta

- La posizione espressa dalla neo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che desidera l'introduzione di un meccanismo per il monitoraggio dello Stato di diritto per tutti gli Stati membri, è corretta. Lo ha detto il capo del governo di Bucarest, Viorica Dancila, citata dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Per quanto riguarda la possibilità di rimozione del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) nel campo della giustizia nei confronti della Romania, la premier romena ha dichiarato che il governo continuerà le discussioni con la Commissione europea. La premier romena ha detto che dopo le elezioni europee dello scorso maggio ha discusso con l'ex presidente della Commissione europea e con l'ex primo-vicepresidente del Meccanismo di cooperazione e verifica e ha riferito loro che la Romania ha una "grande apertura" al confronto e che una sua evoluzione va discussa "punto per punto". (segue) (Rob)