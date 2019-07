Romania-Ue: premier Dancila, posizione di von der Leyen su meccanismo per controllo Stato di diritto è corretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Però - ha precisato Dancila – queste discussioni non devono avvenire solo con il ministero della Giustizia romeno, in quanto si tratta di discussioni che riguardano i magistrati, per cui va appreso anche il parere dei giudici, dei procuratori e delle associazioni dei magistrati. "Ciò per poter mettere alcuni punti in applicazione o per poter spiegare perché per certi punti non può essere attuato un certo aspetto del Meccanismo di cooperazione e verifica", ha detto la premier Dancila. (Rob)