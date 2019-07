India: Karnataka, presidente assemblea legislativa annuncia voto di fiducia in giornata (3)

- Nel paese, infatti, esistono norme anti-defezione, valide sia per il parlamento federale che per le assemblee statali, volte a impedire che un legislatore venga meno alla lealtà verso il proprio partito a causa di ricompense o altri vantaggi, consentendo al partito di origine di chiederne la decadenza. Secondo il leader statale del Congresso, Siddaramaiah, le dimissioni “non sono state volontarie e spontanee”, ma frutto di collusione col Partito del popolo indiano (Bjp). La Corte suprema, riconoscendo che il caso chiama in causa questioni più ampie, ha emesso un ordine provvisorio per preservare “l’equilibrio costituzionale” nel Karnataka, stabilendo che al presidente dell’assemblea legislativa statale non può essere imposta una scadenza per decidere se accogliere o respingere le dimissioni rassegnate da alcuni deputati, ma anche che i legislatori dimissionari non possono essere costretti a partecipare al voto di fiducia. (segue) (Inn)