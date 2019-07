India: Karnataka, presidente assemblea legislativa annuncia voto di fiducia in giornata (5)

- Come candidato del primo partito, B. S. Yeddyurappa ha ricevuto dal governatore l’invito a formare il governo e quindici giorni di tempo per trovare una maggioranza in aula. Il Congresso e il Jds hanno contestato il conferimento del mandato al primo partito invece che alla loro coalizione, avente la maggioranza assoluta, e si sono rivolti alla Corte suprema. La Corte ha ordinato a Yeddyurappa di procedere al voto di fiducia entro 24 ore. Il candidato del Bjp si è dimesso senza sottoporsi al voto e il governatore ha così invitato H. D. Kumaraswamy del Jds a formare l’esecutivo. (segue) (Inn)