Roma: auto rubate per falsi incidenti, sequestrati 243mila euro, arrestato 66enne a Monterotondo

- Un 66enne di Fonte Nuova, con precedenti, per riciclaggio, ricettazione e truffa ai danni di compagnie assicurative è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monterotondo. A seguito di un controllo del territorio i carabinieri hanno perquisito alcuni garage siti in via Boccaccio di Tor Lupara, rinvenendo ben 12 mini car di diverse marche, di cui 4 sono risultate rubate negli ultimi mesi nella Capitale e una nel comune di San Felice a Circeo, mentre le altre 8 sono risultate coinvolte in altrettanti sinistri stradali falsi. I militari quindi, oltre a numerosi libretti di circolazione in bianco, targhette in metallo con stampigliati numeri di telai, e modulistica per sinistri, hanno rinvenuto anche 243.000 euro in contanti nascosti in un armadietto. La somma è stata sequestrata e se ne attende la confisca. L’uomo, a quanto emerso dalle indagini, dopo essersi procurato le vetture derubate, sostituiva le placchette su cui sono stampigliati i codici identificati originali con quelli riconducibili a altri mezzi per poi utilizzare le automobili, con la complicità di altre persone, in falsi sinistri stradali. Ad oggi è stato accertato che il danno a carico delle assicurazioni ammonta ad oltre 50.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri, al fine di verificare se i veicoli sequestrati siano coinvolti in altre truffe.(Rer)