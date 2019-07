Tunisia: leader storico di Ennahda Ghannouchi candidato al parlamento

- Il partito tunisino Ennahda ha annunciato ieri la candidatura del suo primo leader, Rachid el Ghannouchi, alle prossime elezioni parlamentari previste per il prossimo ottobre. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Sahara media”, l’iniziativa è considerata da alcuni come un desiderio di occupare un'importante posizione di leadership nel paese. Secondo il portavoce del partito, la candidatura di Ghanouchi in cima alla lista a livello di circoscrizione di Tunisi 1 ha lo scopo di permettere ai leader di partito di ricoprire ruoli guida in questa fase cruciale della storia del paese. Per alcuni, la candidatura del primo leader del partito Ennahda riflette la sua volontà di occupare, o la carica di primo ministro o di presidente dell'Assemblea nazionale (parlamento monocamerale tunisino) in caso di una vittoria del partito islamista alle prossime elezioni parlamentari. Le elezioni parlamentari si terranno il 6 ottobre e le elezioni presidenziali del 17 novembre, la terza elezione nel paese dopo la rivoluzione del 2011 che ha messo fine al regime del presidente Zine el Abidine Ben Ali.(Tut)