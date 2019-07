Ue: Francia pronta a ritirare candidatura di Bohnert per sostenere la romena Kovesi a capo Procura europea

- Il presidente francese Emmanuel Macron intende rinunciare alla candidatura di Jean-Francois Bohnert per sostenere la romena Laura Codruța Kovesi come candidato alla carica di procuratore capo europeo. Lo ha annunciato lo stesso Macron durante un colloquio telefonico con il presidente romeno Klaus Iohannis, secondo quanto riportato da un comunicato dell'amministrazione presidenziale di Bucarest. L'Europarlamento ha ribadito nei giorni scorsi il suo sostegno all'ex capo della Direzione nazionale anticorruzione romena (Dna) per la carica di procuratore capo europeo. La scorsa primavera, l'Europarlamento ha deciso di sostenere la Kovesi per questa carica, ma il Consiglio dell'Ue ha preferito il candidato francese Jean-Francois Bohnert. I round di negoziati tra le due istituzioni non hanno portato a nessun risultato. Secondo il regolamento di funzionamento della futura Procura europea, il Parlamento e il Consiglio devono mettersi d'accordo sulla nomina di un procuratore europeo per un mandato di 7 anni non rinnovabile. (segue) (Rob)