Corea del Sud: criptovalute, illeciti per 2,3 miliardi di dollari in due anni (2)

- Secondo il dicastero, la crescita del fenomeno delle criptovalute è rallentata nel paese, ma non gli illeciti. Il ministro Park Sang-ki il mese scorso ha invocato misure più severe contro questo tipo di reati, sollecitando le procure a recuperare i profitti derivanti da tali crimini. Da gennaio dell’anno scorso, Seul ha vietato l’uso di conti bancari anonimi nelle transazioni con valute virtuali per impedire il riciclaggio di denaro sporco e altre attività illegali, ma il divieto viene aggirato ricorrendo a “conti opachi”. Il Partito democratico, di maggioranza relativa, ha presentato un disegno di legge per inasprire le norme, ma il testo è fermo all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. (Git)