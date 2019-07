Etiopia-Francia: ministro Finanze francese Le Maire inizia visita ad Addis Abeba

- Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire inizia oggi una visita in Etiopia per promuovere e diversificare i legami economici tra i due paesi. Nella capitale Addis Abeba, si legge in una nota del suo ufficio, Le Maire incontrerà esponenti del governo e i vertici del gruppo Ethiopian Airlines. La visita di Le Maire in Etiopia segue quella effettuata nel marzo scorso dal presidente francese Emmanuel Macron, in occasione della quale sono stati firmati tre accordi di cooperazione: uno nel settore della difesa, uno nell’ambito della promozione degli investimenti francesi in Etiopia e del sostegno finanziario francese alla transizione economica del paese, un terzo in quello della tutela del patrimonio culturale. Già nell’ottobre scorso, in occasione della visita del premier etiope a Parigi, il governo francese si era impegnato a sostenere il restauro delle chiese del sito archeologico di Lalibela, patrimonio dell’Unesco, e le due parti avevano firmato diversi accordi di cooperazione nei settori dei trasporti, dell'energia e della cultura in base ai quali esperti francesi aiuteranno gli etiopi a riaprire ai visitatori e ai turisti i palazzi nazionali che risalgono al tempo dell'imperatore Haile Selassie, come quelli di Menelik e del Giubileo ad Addis Abeba, nell’ambito di un progetto finanziato dall'Agenzia francese per lo sviluppo (Adf). L'Etiopia è il principale partner commerciale della Francia in Africa sub-sahariana, con 791 milioni di euro di interscambio registrati nel 2017 contro i 386 milioni dell'anno precedente, in gran parte grazie derivati dalle vendite di Airbus A350 alla compagnia Ethiopian Airlines. Escludendo il settore aereo, le esportazioni francesi in Etiopia sono più che raddoppiate dal 2014, soprattutto nel settore farmaceutico, mentre la Francia importa 40,5 milioni di euro dall'Etiopia, principalmente in prodotti agricoli. (Res)