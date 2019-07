Italia-Sudafrica: Mandela Day, oggi a Roma i concerti di "The Liberation Project"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi a Roma, presso Villa Ada, la serata di solidarietà in occasione del 25mo anniversario della nascita democrazia in Sudafrica, del Mandela Day e dei 150 anni dalla nascita di Mahatma Gandhi. Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa del progetto. L'evento, organizzato in collaborazione con Mais Onlus e le ambasciate di Sudafrica, Cuba e India, vedrà esibirsi un collettivo di musicisti internazionali tra cui Phil Manzanera (Roxy Music e Pink Floyd), N'Faly Kouyate (Afro Celt Sound System e Peter Gabriel), Dan Chiorboli, Tebogo Sedumedi, Peter Djamba, Lindi Ngonele e Kabelo Seleke. Per l’Italia saranno inoltre presente Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers) e Roberto Formignani (The Bluesman). La serata si inserisce nel quadro del “Tour per l'Amicizia e la Solidarietà”, tenuto in Italia come veicolo unico per cementare le relazioni culturali tra Sudafrica e Italia e le relazioni culturali tra Sudafrica e Cuba. Il tour - prodotto e organizzato da Bpm Concerti - ha inoltre il supporto del ministero italiano degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale. (segue) (Com)