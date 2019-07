Hong Kong: governo regione condanna assalto all'Ufficio di collegamento di Pechino (7)

- Decine di migliaia di persone – oltre 230 mila, secondo gli organizzatori – hanno manifestato domenica 7 luglio e domenica scorsa, 14 luglio, per ribadire la loro opposizione al disegno di legge, che le autorità cittadine hanno deciso di "congelare", ma non hanno ufficialmente abbandonato. Il 9 luglio Carrie Lam ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dichiarato "defunto" il disegno di legge, ma le sue parole, accolte come "giochi semantici" per evitare di revocare formalmente il provvedimento, non hanno rassicurato il fronte pro-democrazia, che teme che l'emendamento possa essere riproposto entro la fine dell'attuale legislatura, nel 2020. (Cip)