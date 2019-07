Cina: Consiglio di Stato pubblica libro bianco su regione autonoma dello Xinjiang

- L'ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco su questioni storiche riguardanti la regione autonoma dello Xinjiang Uygur nel nord-ovest della Cina. Lo riferisce la stampa cinese. La Cina è un paese multietnico unificato, e i vari gruppi etnici nello Xinjiang sono da tempo parte della nazione cinese. Nel corso della sua lunga storia, lo sviluppo dello Xinjiang è stato strettamente correlato a quello della Cina, afferma il documento, intitolato "Questioni storiche riguardanti lo Xinjiang". Tuttavia, in tempi più recenti, le forze ostili dentro e fuori la Cina, in particolare separatisti, estremisti religiosi e terroristi, hanno cercato di dividere la Cina e spezzarla, distorcendo storia e fatti,ha spiegato il libro bianco. Lo Xinjiang è stata a lungo una parte inseparabile del territorio cinese. Non è mai stato il cosiddetto "Turkistan orientale". Il gruppo etnico uiguro è nato attraverso un lungo processo di migrazione e integrazione, ha detto il libro bianco, aggiungendo che fa parte della nazione cinese. (segue) (Cip)