Cina: Consiglio di Stato pubblica libro bianco su regione autonoma dello Xinjiang (2)

- Il documento spiega che nello Xinjiang coesistono diverse culture e religioni e le culture etniche sono state promosse e sviluppate nell'abbraccio della civiltà cinese. L'Islam non è né un sistema di credenze indigeno né l'unico del popolo uiguro. Ha messo radici nella cultura cinese e si è sviluppato profondamente in Cina, sostiene il documento. L'ondata di estremismo religioso in tutto il mondo ha causato un aumento dell'estremismo religioso nello Xinjiang e ha provocato un numero crescente di episodi di terrore e violenza, si osserva. La lotta dello Xinjiang contro il terrorismo e l'estremismo è una battaglia per la giustizia e la civiltà contro le forze malvagie e barbare e come tale merita sostegno, rispetto e comprensione, si aggiunge. Il documento afferma che alcuni paesi, organizzazioni e individui che applicano due pesi e due misure al terrorismo e ai diritti umani hanno criticato in modo ingiustificato gli sforzi dello Xinjiang. (segue) (Cip)