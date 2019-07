Cina: Consiglio di Stato pubblica libro bianco su regione autonoma dello Xinjiang (3)

- L'anno scorso le Nazioni Unite hanno preso posizione contro la detenzione di massa di musulmani uiguri in Cina con il “pretesto” della lotta al terrorismo, in seguito alla consultazione di rapporti secondo cui le autorità cinesi avrebbero rinchiuso oltre un milione di appartenenti a quella minoranza in campi di detenzione nella regione autonoma di Xinjiang. Pechino ha smentito tali informazioni, pur ammettendo che sono stati rinchiusi in strutture per la rieducazione alcuni leader religiosi estremisti. Le autorità cinesi accusano separatisti e militanti di fede islamica di disordini e violenze nella regione. Durante una revisione all’inizio di agosto del 2018, membri del Comitato dell'Onu per l’eliminazione della discriminazione razziale hanno menzionato “rapporti credibili” secondo cui Pechino avrebbe “trasformato la regione autonoma uigura in qualcosa di simile a un enorme campo di internamento”. Pechino ha replicato che gli uiguri godono di pieni diritti, ma che “quanti sono fuorviati dall’estremismo religioso (…) vengono assistiti tramite ricollocamento e rieducazione”. (Cip)