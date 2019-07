Ucraina: elezioni parlamentari, partito Zelensky in testa con il 42 per cento dei voti

- Il partito ucraino Servo del popolo, legato al presidente Volodymyr Zelensky, è in testa ai consensi nelle elezioni parlamentari svoltesi ieri con il 42,03 per cento dei voti. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale di Kiev dopo aver completato lo scrutinio del 25,82 per cento delle schede. La Piattaforma di opposizione-Per la vita si attesta al secondo posto con il 12,64 per cento dei voti, seguita da Solidarietà europea legata all’ex presidente Petro Poroshenko con l'8,64 per cento; il partito Patria (Batkivschyna) dell'ex premier Yulia Tymoshenko si ferma all'8,33 per cento, mentre il movimento Voce (Holos) legato al musicista Svyatoslav Vakarchuk ottiene il 6,38 per cento. Gli altri partiti in corsa, stando ai dati attuali, non sono riusciti a superare lo sbarramento del 5 per cento necessario per accedere alla legislatura. (Res)