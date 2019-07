Cina: ministro Esteri Wang in Brasile e Cile dal 24 al 28 luglio

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parteciperà alla riunione ufficiale dei ministri degli Esteri dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) in Brasile e visiterà il paese dal 24 al 26 luglio. Lo ha annunciato il portavoce del ministero, Geng Shuang, che ha spiegato che Wang sarà in visita su invito dell'omologo brasiliano Ernesto Araujo. Durante la visita, Wang parteciperà con Aracujo al terzo dialogo strategico globale Cina-Brasile tra ministri degli Esteri. Il portavoce ha inoltre spiegato che, su invito del ministro degli Esteri cileno, Teodoro Ribera, Wang sarà in visita ufficiale in Cile dal 26 al 28 luglio. (Cip)