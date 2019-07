Cina-Brasile: Bolsonaro, Brasilia approfondirà relazioni con Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà in visita ufficiale nel paese sudamericano questa settimana. Wang parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) in Brasile, a Rio de Janeiro, e visiterà il paese dal 24 al 26 luglio. Il portavoce del ministero degli Esteri cinesi, Geng Shuang, ha spiegato che Wang, invitato dall'omologo brasiliano Ernesto Araujo, avrà anche impegni bilaterali: i due ministri degli Esteri, infatti, parteciperanno al terzo dialogo strategico globale Cina-Brasile. Il viaggio di Wang in America meridionale proseguirà poi con una tappa in Cile, su invito del ministro degli Esteri cileno, Teodoro Ribera, dal 26 al 28 luglio. (Cip)