Cina-Emirati: incontro ministeri Esteri Wang e Al Nahyan su rafforzamento cooperazione

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato a Pechino Abdullah bin Zayed al Nahyan, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la stampa cinese. Salutando gli Emirati Arabi Uniti come partner importante e affidabile della Cina in Medio Oriente, Wang ha dichiarato che il governo cinese è pronto a lavorare con quello emiratino per attuare il consenso raggiunto dai leader dei due paesi, approfondire la loro partnership nell'ambito dell'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), promuovere la cooperazione in vari campi, intensificare gli scambi interpersonali, rafforzare la cooperazione in materia di antiterrorismo e applicazione della legge e portare il partenariato strategico globale fra i due paesi a un livello più elevato. Lo sceicco Abdullah ha detto che gli Emirati sono disposti a rafforzare la cooperazione con la Cina nel commercio, negli investimenti, nell'energia, nella cultura, nell'istruzione e nella cooperazione del terzo mercato, e a lavorare per un più stretto coordinamento all'interno delle Nazioni Unite e negli affari regionali.(Cip)