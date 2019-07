Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Poroshenko al primo posto nei voti all'estero

- Il partito ucraino Solidarietà europea, guidato dall’ex presidente Petro Poroshenko, è in testa ai consensi nelle elezioni parlamentari tenutesi ieri per quanto concerne il voto all’estero. Solidarietà europea, infatti, ha ottenuto il 29,5 per cento dei voti, superando lo schieramento del capo dello Stato attualmente in carica, Volodymyr Zelensky, che si è fermato al 28,1 per cento. I dati, comunicati dalla Commissione elettorale centrale, sono definitivi in quanto lo scrutinio dei voti all’estero è stato completato. Importante il risultato del movimento Voce (Holos), legato al musicista Svyatoslav Vakarchuk, che si è assicurato il 19,67 per cento dei voti all'estero. (Res)