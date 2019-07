Energia: tensione in Sudan ostacola progetto interconnessione con Egitto

- I disordini politici in Sudan ostacolano il progetto di interconnessione elettrica con l'Egitto. Lo riferisce un editoriale del quotidiano egiziano "Shorouk", citando un funzionario del ministero dell'Elettricità dell'Egitto. "L'Egitto è pronto a gestire l'interconnessione elettrica con il Sudan, ma attende i fratelli del Sudan per iniziare l'operazione", ha detto il funzionario, aggiungendo che "avrebbe dovuto essere avviato prima, ma i disordini politici in Sudan lo hanno ostacolato". "I lavori stanno procedendo a buon ritmo per avviare l'interconnessione elettrica tra i due paesi", ha proseguito il funzionario. La prima fase del progetto parte dalla stazione di trasformazione di Toshka 2 per giungere a quelle di Arqin, in Sudan. (segue) (Cae)