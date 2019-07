Israele: media, Netanyahu in visita in India il 9 settembre

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si recherà il 9 settembre in India per una visita di un giorno, durante la quale incontrerà l’omologo Narendra Modi. Il tour in India avverrà a una settimana dalle elezioni, previste il 17 settembre. Secondo quanto riferito il 17 luglio dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, entro la fine di luglio il capo dell’esecutivo potrebbe recarsi anche in Giappone, mentre ad agosto sarebbe prevista una visita in Ucraina. Il quotidiano evidenzia che la pianificazione di tre visite all’estero a ridosso delle elezioni rappresenta un buon modo per Netanyahu per sottolineare le sue capacità diplomatiche. (Res)