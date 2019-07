Business news: Argentina: governo lancia nuove emissioni di titoli per 2,7 miliardi di dollari

- Il governo argentino ha annunciato per questa settimana l'emissione di Lettere del Tesoro (Letes) per 900 milioni di dollari e di Lettere capitalizzabili in pesos (Lecap) per l'equivalente di 1,8 miliardi di dollari. Obiettivo dell'emissione, segnala il ministero delle Finanze attraverso un comunicato, quello di approfittare delle favorevoli condizioni del mercato per re-finanziare la scadenza, questo venerdì, di titoli Letes per 988 milioni di dollari e di Lecap per l'equivalente di 1,5 miliardi. Se le collocazioni avranno successo il governo riuscirebbe a preservare la maggior parte dell'ultimo esborso di 5,4 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale nell'ambito del programma di assistenza finanziaria Stand By da 57,1 miliardi accordato a giugno del 2018. Il tasso di interesse non è stato confermato anticipatamente ma in base alle ultime aste il tasso di riferimento per i titoli con scadenza nel breve termine è sostanzialmente inferiore a quello dei titoli con scadenza sul lungo ed in entrambi i casi sensibilmente inferiore al tasso di riferimento dei mercati internazionali (determinato dallo spread argentino misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense più il tasso di sconto fissato dalla Federal reserve). (Res)