Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 22 luglio:COMUNEOre 9.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres. Chessa) e della IV Commissione (pres. Iaria). Odg: Organismo di composizione della crisi: l'inerzia della giunta nonostante l'approvazione di un ordine del giorno e il trascorrere invano di 18 mesi obbliga a pretendere più rispetto per il lavoro del consiglio comunale!.Ore 10 - Orti Generali strada Castello di Mirafiori 38: l'assessore Unia riceve una delegazione coreana.Ore 10.30 - Palazzo Civico, sala delle Colonne: la sindaca Appendino e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Toneguzzo, intervengono alla conferenza stampa sull'accordo di cooperazione tra l'Ordine degli ingegneri e la Città.Ore 11 - via Corte d'Appello 11: l'assessore Finardi partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli sponsor ufficiali della Reale Mutua Basket Torino.Ore 14 - Palazzo civico, sala Rossa: riunione del Consiglio Comunale. (segue) (Rpi)