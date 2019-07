Business news: Argentina, Fmi riduce prospettive crescita 2020 a +1,1 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita dell'Argentina per il 2020 portandole dal +2,2 per cento al +1,1 per cento, mentre prevede per quest'anno un calo di 1,3 punti percentuali rispetto al -1,2 della precedente stima. E' quanto risulta dal documento elaborato dallo staff tecnico dell'organismo al margine della quarta revisione dell'accordo di assistenza finanziaria di tipo Stand By (Sba), al termine della quale è stato deliberato un ulteriore esborso di 5,4 miliardi di dollari. Le stime sulla crescita non sono le uniche a subire un peggioramento rispetto all'ultimo report; anche l'inflazione prevista per quest'anno subisce un netto rialzo dal 30 al 40 per cento. Nel complesso si sottolineano gli elevati rischi legati alla solvibilità del debito e ad una situazione finanziaria ancora considerevolmente esposta alla volatilità internazionale e all'incertezza legata al risultato delle elezioni presidenziali di ottobre. (Res)