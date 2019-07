Business news: America Latina, domani vertice Mercosur a Santa Fe, focus su accordo libero scambio con Ue

- La celebrazione dell'accordo raggiunto con l'Unione europea (Ue) su un trattato di libero scambio è stata al centro del 54mo vertice dei presidenti del Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur), tenuto questa settimana a Santa Fe, capitale dell'omonima provincia argentina. Ma non solo. I presidenti dei quattro paesi che compongono il blocco - Mauricio Macri, per l'Argentina, Jair Bolsonaro per il Brasile, Tabaré Vazquez per l'Uruguay, e Marito Abdo per il Paraguay - hanno manifestato la volontà unanime di avanzare con i negoziati per accordi di libero scambio anche con l'Associazione europea di libero scambio (Efta) composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e con il Canada, oltre a flessibilizzare i meccanismi di funzionamento del Mercosur. In questo senso si parla di eliminare il diritto di veto sugli accordi bilaterali che i soci del blocco siglano con paesi terzi. (Res)