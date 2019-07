Business news: Argentina, debito complessivo al +34,3 per cento su anno, maggior registro a livello globale

- Con un incremento del 34,3 per cento l'Argentina è il paese che ha aumentato maggiormente il livello del debito in relazione con il Prodotto interno lordo nel 2019 nel mondo. E' quanto afferma un rilevamento effettuato dall'Istituto internazionale delle finanze (Iif), organismo composto dalle principali banche commerciali e di investimento a livello globale. Il documento afferma che il debito complessivo dell'Argentina (delle famiglie, delle imprese finanziarie e non, e dello Stato) ha raggiunto nel primo trimestre del 2019 il 127,1 per cento contro il 92,8 per cento rilevato alla fine del primo trimestre del 2018. La fetta maggiore della torta corrisponde allo Stato, responsabile dell'87 per cento del totale (60,8 per cento nel 2018), seguita dal settore privato finanziario con il 16,6 per cento (11,2 nel 2018), da quello privato non finanziario sempre con il 16,6 per cento (13,6 nel 2018), a dalle famiglie, responsabili per il 6,9 per cento del debito complessivo (in calo rispetto al 7,2 per cento del 2018). (Res)