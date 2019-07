Business news: Argentina, esportazioni aumentano del 16,5 per cento a maggio

- Le esportazioni argentine a maggio hanno raggiunto i 5,3 miliardi di dollari, un registro che rappresenta un aumento del 16,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi 5 mesi, si legge in un documento dell'Agenzia argentina degli investimenti e del commercio internazionale (Aaici), le vendite all'estero sono state equivalenti invece a 19,5 miliardi di dollari, registro che a sua volta rappresenta un aumento del 2,5 per cento su anno. A trainare l'aumento dell'export soprattutto le vendite di prodotti primari dell'agricoltura, con un +61 per cento (+17,4 per cento nei primi 5 mesi) e di energia e combustibile con un +28,9 per cento (+9,5 per cento da gennaio a maggio). Moderato l'aumento dell'export per quanto riguarda le manifatture agricole, con un +4 per cento, mentre in negativo il registro relativo alle vendite di manifatture industriali con un -0,7 per cento. (Res)