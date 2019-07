Corea del Sud: criptovalute, illeciti per 2,3 miliardi di dollari in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati connessi alle criptovalute hanno causato danni finanziari per 2.690 miliardi di won (2,3 miliardi di dollari) in Corea del Sud negli ultimi due anni: questi i dati resi noti ieri dal ministero della Giustizia. Tra il luglio del 2017 e il giugno di quest’anno 132 persone sono state incriminate e arrestate per frodi e per altri reati legati all’uso di valute virtuali; altre 288 sono state incriminate ma non arrestate. A maggio nel paese asiatico risultavano attive 205 piattaforme di scambio di criptovalute. La più grande, Bithumb, ha dichiarato l’anno scorso di aver perso 35 miliardi di won a causa di un attacco informatico. (segue) (Git)