Ucraina: elezioni parlamentari, partito di Zelensky al 43,9 per cento secondo primi exit poll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Servo del popolo del presidente Volodymyr Zelensky ha ottenuto il 43,9 per cento dei seggi del parlamento alle elezioni legislative di oggi in Ucraina. È quanto emerge dai primi exit poll, secondo cui il partito filo-russo Piattaforma di opposizione-Per la vita, guidato da Viktor Medvedchuk, ha conquistato l’11,5 per cento mentre la formazione Solidarietà europea (Se) dell’ex presidente Petro Poroshenko si attesta all’8,9 per cento. Stando sempre agli exit poll, superano la soglia di sbarramento anche il partito Patria (Batkivschyna) di Yulia Tymoshenko con il 7,6 e il movimento Voce (Holos) con il 6,3. In base agli ultimi dati diffusi in precedenza dalla Commissione elettorale, l'affluenza alle urne per le elezioni in Ucraina si era attestata al 36,6 per cento alle ore 16 locali (le 15 in Italia). Se confermato, il dato confermerebbe la netta affermazione del partito di Zelensky (scontata alla vigilia), tuttavia potrebbe non garantirgli la maggioranza assoluta dei seggi, obiettivo dichiarato dallo stesso capo dello Stato. Un traguardo che potrebbe comunque riuscire a raggiungere nonostante il complesso sistema elettorale ucraino, di tipo misto, che prevede metà dei 450 deputati eletti tramite proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento e l’altra con l’uninominale secco.(Res)